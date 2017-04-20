Президент EJU: Изменения в правилах сделали дзюдо понятнее, их оставят в силе

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Изменения в правилах глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер анонсировал в декабре 2016 года, их тестирование началось в январе нынешнего года. В числе прочих перемен из судейской системы исчезла оценка «юко». Остались только две технические оценки — «ваза-ари» и «иппон» (чистая победа).

«В Варшаве стартовал чемпионат Европы — первый послеолимпийский старт, который проходит по новым правилам. Их тестирование завершится уже скоро, — рассказал Соловейчик. — Совершенно очевидно, что изменения оказались на пользу дзюдо, которое стало понятнее, динамичнее, зрелищнее. Есть основания предполагать, что эти правила будут официально утверждены на конгрессе IJF в Будапеште, во время чемпионата мира, и на Олимпиаде в Токио дзюдоисты будут выступать уже по новым правилам».

Соловейчик отметил, что на турнире в Варшаве могут появиться новые имена в дзюдо. «Каждый послеолимпийский старт интересен с точки зрения состава участников — опытные мастера борются с молодыми спортсменами, появляются новые имена, — отметил президент EJU. — Мы ждем звезд, которые засверкают через четыре года на Играх в Токио, и готовы всячески поддерживать их на этом пути».

Чемпионат Европы в Варшаве завершится 23 апреля.