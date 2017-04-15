Греческий борец Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин

«Георгиос Пападопулос задержан в Московской области по подозрению в угоне элитных автомобилей. Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино», — сказал собеседник агентства, не уточнив, какая мера пресечения в отношении мужчины избиралась.

Официальной информацией от пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС не располагает.

В Россию 31-летний Пападопулос приезжал на совместные тренировки с российскими борцами.