Греческий борец Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Член сборной Греции по вольной борьбе Георгиос Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.
«Георгиос Пападопулос задержан в Московской области по подозрению в угоне элитных автомобилей. Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино», — сказал собеседник агентства, не уточнив, какая мера пресечения в отношении мужчины избиралась.
Официальной информацией от
В Россию 31-летний Пападопулос приезжал на совместные тренировки с российскими борцами.
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