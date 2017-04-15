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15 апреля 2017, 14:57 | Летние: Борьба | ТАСС

Греческий борец Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне машин

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Член сборной Греции по вольной борьбе Георгиос Пападопулос задержан в Подмосковье по подозрению в угоне автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

«Георгиос Пападопулос задержан в Московской области по подозрению в угоне элитных автомобилей. Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино», — сказал собеседник агентства, не уточнив, какая мера пресечения в отношении мужчины избиралась.

Официальной информацией от пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС не располагает.

В Россию 31-летний Пападопулос приезжал на совместные тренировки с российскими борцами.
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