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14 апреля 2017, 18:36 | Летние: Борьба | ТАСС

Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов готовит документы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом Таймазов заявил ТАСС.

Ранее МОК объявил о лишении Таймазова выступавшего за сборную Узбекистана золота Игр-2008 после того как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Увеличить
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«Юристы готовят документы, чтобы оспорить решение. Да, это будет в CAS. Шансы всегда есть, многое будет зависеть от юристов, но мы будем делать все возможное для отстаивания своей позиции», — сказал Таймазов.

Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.
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Борец Ахмедов горд, что его золото ОИ-2008 легло в общую копилку спортивной славы России

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов гордится тем, что медаль Олимпийских игр в Пекине легла в общую копилку спортивной славы России. Об этом Ахмедов рассказал ТАСС.
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