Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008

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«Юристы готовят документы, чтобы оспорить решение. Да, это будет в CAS. Шансы всегда есть, многое будет зависеть от юристов, но мы будем делать все возможное для отстаивания своей позиции», — сказал Таймазов.

Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.