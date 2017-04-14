Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов готовит документы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом Таймазов заявил ТАСС.
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«Юристы готовят документы, чтобы оспорить решение. Да, это будет в CAS. Шансы всегда есть, многое будет зависеть от юристов, но мы будем делать все возможное для отстаивания своей позиции», — сказал Таймазов.
Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в
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