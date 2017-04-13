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13 апреля 2017, 13:36 | Летние: Борьба | Sports.kz

В Павлодаре пройдет международный турнир по дзюдо

С 13 по 16 апреля в Павлодаре пройдет ХХ Международный турнир по дзюдо посвященного памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, мастера спорта СССР Батырбека Сейсенбаева.

С 13 по 16 апреля в Павлодаре пройдет ХХ Международный турнир по дзюдо посвященного памяти заслуженного тренера Республики Казахстан мастера спорта СССР Батырбека Сейсенбаева. Увеличить
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В данном турнире примут участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России.

Место проведения: г. Павлодар, спорткомплекс «Баянтау».

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