В Павлодаре пройдет международный турнир по дзюдо
С 13 по 16 апреля в Павлодаре пройдет ХХ Международный турнир по дзюдо посвященного памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, мастера спорта СССР Батырбека Сейсенбаева.
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В данном турнире примут участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России.
Место проведения: г. Павлодар, спорткомплекс «Баянтау».
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