Проект «Самбо в школу» запустят в 34 муниципалитетах Свердловской области с 1 сентября

«В Екатеринбурге региональное министерство общего и профессионального образования организовало семинар- совещание по вопросам включения элементов самбо в программы преподавания физкультуры в общеобразовательных школах. В работе семинара приняли участие руководители органов местного самоуправления 34 муниципальных образований Свердловской области, на территории которых предполагается начать реализацию данного проекта. Уральские школьники смогут изучать приемы самбо на уроках физкультуры уже с 1 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этих 34 муниципалитетах созданы наиболее благоприятные условия для запуска такого проекта. «Есть необходимая инфраструктура, залы, оборудование, а также квалифицированные тренерские кадры. В основном, это, конечно, города с давними самбистскими традициями, там работают школы и секции самбо, открыты представительства Федерации самбо Свердловской области», — цитирует пресс- служба первого заместителя министра общего и профессионального образования Свердловской области Нину Журавлеву.

Разработкой рекомендаций по включению элементов самбо в образовательные программы займутся «Институт развития образования» Свердловской области и Уральский государственный педагогический университет. «В то же время сами преподаватели физкультуры пройдут специальные обучающие семинары под руководством опытных спортсменов и тренеров, после чего получат соответствующие удостоверения о повышении квалификации», — резюмируется в сообщении пресс- службы региональной федерации самбо.

Ранее ТАСС сообщал, что Всероссийская федерация самбо (ВФС) планирует внедрить проект «Самбо в школу» в тысяче школ в 2018 году. Сегодня в стране около 500 тыс. человек занимаются данным видом спорта, в том числе 230 тысяч детей.

Самбо — национальный вид спорта, является одним из претендентов на признание Международным олимпийским комитетом.