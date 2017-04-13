Ерлан Кожасбай: Мы решили отказаться от привлечения борцов-легионеров

В среду, 12 апреля, в Алматы в секции борьбы на «Халык-Арене» прошел мастер-класс с участием олимпийского чемпиона по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова. Вице-президент федерации борьбы Казахстана Ерлан Кожасбай отметил, что недавно открывшийся зал не испытывает недостатка в учениках — наоборот, он вмещает даже больше чем положено.

— Мы внимательно проанализировали ситуацию с развитием борьбы в нашей стране и с некоторым удивлением обнаружили, что в Алматы не хватает залов для занятия разными видами борьбы. В ноябре прошлого года руководство нашей федерации в лице президента Сауата Мынбаева, а также руководство НОК РК в лице Тимура Кулибаева поддержало нашу инициативу по открытию ряда таких секций в южной столице. И вот, уже весной мы открыли два современных зала — на «Алматы-Арене» и на «Халык-Арене». Они оснащены современным оборудованием: прекрасные ковры, тренажерный зал, раздевалки и так далее. Все занятия для детей здесь проводятся бесплатно. Потребность действительно была очень большой. Сегодня могу сказать, что мы даже задохнулись от избытка желающих заниматься в наших залах — родители все приводят и приводят детей. Мы вскрыли действительно большой пласт проблемы — нехватки бесплатных детских спортивных секций. И мы призываем остальные федерации включиться в аналогичную работу. Чтобы открывать как можно больше таких залов. Вот например, в группе должно заниматься 15−20 детей. Сейчас же здесь находится порядка 50 ребят.

— Вот вы сказали, что провели анализ… А сколько человек сегодня в нашей стране занимаются борьбой?

— К сожалению, абсолютно точных цифр пока нет, но мы исходим из того, что вольной борьбой в нашей республике занимаются около 25−30 тысяч граждан. Разных возрастов и на разном уровне. Эти цифры нужно уточнять. Как раз в настоящее время мы вводим электронную регистрацию борцов, так называемые электронные паспорта, особенно тех, кто из юношей начинает переходить на более серьезный уровень. Каждый борец у нас будет на учете.

— Хотелось бы отметить и еще одну вещь, — продолжил Ерлан Садуакасович. — Казахстан традиционно считается борцовской страной. Но если разобраться более внимательно, посмотреть статистику, то за годы независимости, за 25 лет Казахстан участвовал в 6 летних Олимпиадах. За это время наши борцы завоевали 17 медалей Игр по трем видам борьбы. Из этого числа 11 оказались на счету легионеров. Эту практику приглашения легионеров, для сиюминутного латания дыр, мы решили отказаться. От того, что легионер принес нашей стране медаль — от этого наша, казахстанская, борьба не улучшится. Мы конечно же благодарны этим ребятам, которые представляли нашу страну, принесли нам медали, но они уехали к себе на родину и страна осталась без героев. Мы решили пойти другим путем — делаем упор на своих ребят, выращиваем их, но с привлечением иностранных специалистов. Мы понимаем, что у нас есть определенные проблемы, например, в технике. И зарубежные тренера должны восполнить этот пробел. Например, на протяжении двух лет работал двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сергей Белоглазов. И есть шаг вперед — осенью 2016 года серебряным призером чемпионата мира стал Нурлан Бекжанов. Впервые в истории отечественной вольной борьбы у нас появился доморощенный призер такого ранга. Сейчас мы пригласили в национальную сборную еще одного прекрасного специалиста — Маирбека Юсупова в качестве консультанта. Он имеет богатый опыт работы: был старшим тренером в сборной России, тренировал сборную Кореи. И везде у него был хороший результат. У него есть прекрасные ученики — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и так далее. Также решили, что развивать стоит не только взрослую борьбу, поскольку там уже в основном состоявшиеся борцы, но и более юные возраста. В качестве консультанта для молодежной команды мы пригласили великолепного борца олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы Хаджимурата Гацалова. И он уже активно работает у нас. Например, вчера мы провели мастер-класс в Атырау, сегодня он здесь проводит урок для совсем молодых ребят. Также пригласили к нам и всем известного Геннадия Лалиева, который на Олимпиаде в Афинах-2004 стал серебряным призером. Сейчас он развивает борьбу в ВКО. Мы решили пойти таким путем — приглашать высококлассных в прошлом борцов, чтобы они своим примером помогали нам развиваться. Сейчас мы хотим пригласить еще одного специалиста для юношей, чтобы им ставили технику.

— Сколько сейчас занимается детей в одном таком зале?