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12 апреля 2017, 19:09 | Летние: Борьба | УНИАН

Три украинки — в топ-10 мирового рейтинга по спортивной борьбе

Международная федерация борьбы опубликовала обновленные версии мировых рейтингов по весовым категориям. Сразу три украинки в своих весовых категориях идут в топ-10, сообщает Sport Arena.

Сразу три представительницы сборной Украины по спортивной борьбе занимают места в топ-10 мирового рейтинга в своих весовых категориях. Увеличить
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Выше всего среди украинок расположилась чемпионка мира 2014 года Юлия Ткач — она идет третьей в весовой категории до 63 кг, уступая только Рисако Каваи (Япония) и Марие Мамашук (Беларусь).

Татьяна Кит идет седьмой в рейтинге весовой категории до 55 кг. Лидирует там другая японка — Маю Мукаида. Еще одна представительница Украины, Оксана Гергель, занимает 9-е место в рейтинге до 60 кг.

Накануне представители Украины завоевали 5 медалей на международном турнире по борьбе «Дан Колов — Никола Петров» в Болгарии, который является одним из ключевых этапов подготовки к чемпионату Европы.

Юлия Ткач победила в весовой категории до 63 кг. Ален Засеев стал лучшим в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.

Серебро завоевали Алла Черкасова (до 69 кг) и Николай Кучмий (греко-римская борьба, до 130 кг). Евгений Савета завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весовой категории до 98 кг.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует 2 мая в Сербии.

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