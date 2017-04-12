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12 апреля 2017, 15:10 | Летние: Борьба | Sports.kz

В Алматы открылись бесплатные секции

В феврале месяце Федерацией борьбы РК в южной столице были открыты специализированные секции по видам борьбы во дворцах спорта «Халык Арена» и «Алматы Арена», сообщает Zakon.kz.

В феврале месяце Федерацией борьбы РК в южной столице были открыты специализированные секции по видам борьбы во дворцах спорта <span class=error>Халык</span> Арена и <span class=error>Алматы</span> Арена сообщает Zakon.kz. Увеличить
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Современные залы полностью оснащены всем необходимым оборудованием для занятий борьбой, в том числе новейшими силовыми тренажерами, борцовскими коврами, изготовленные по лицензии UWW (Объединенный мир борьбы), воркаут площадками, раздевалками и душевыми. В целом был принят опыт наиболее успешных мировых борцовских держав в развитии своих секций борьбы.

«Основной целью открытия этих секций являлось привлечение молодежи и детей для занятия борьбой. Хочу отметить, заниматься в них могут все желающие бесплатно», — отмечает вице-президент Казахстанской Федерации по видам борьбы Ерлан Кожасбай.

— «Расходы по аренде залов и оснащению коврами и оборудованием взяла на себя Федерация. Так как этот проект является социальным, Акимат Алматы обещал нам поддержать наш проект. С первых дней открытия наших залов мы ощутили на сколько популярна борьба в Казахстане, на сколько огромен интерес к ней у нашей молодёжи, детей, даже у пожилых людей. Желающих заниматься видами борьбы огромное количество, по этой причине администрацией залов будут сформированы возрастные группы по видам борьбы, заниматься в которых, можно будет посменно».

«Разумеется основной задачей, лежащих перед тренерским составом — это выявление талантливых борцов и их дальнейшая селекция, подготовка их к соревновательным этапам. Главная же задача Федерации — это развитие и популяризация борьбы, создание постоянного конкурентного процесса в борцовской среде. Не прекращающийся состязательный процесс приведёт к появлению новых перспективных борцов, выявлению слабых сторон в наших видах спорта и как следствие определению сильнейших», — говорит Кожасбай.

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