Команда БФСО «Динамо» заняла третье место на международном турнире по дзюдо в Москве

На старте соревнований белорусы были сильнее команды полиции Германии — 3:2. В четвертьфинале белорусские дзюдоисты уступили родоначальникам этого вида спорта японцам, представленной также командой полиции, — 2:3. В утешительном турнире белорусская сборная была сильнее полиции Австрии — 5:0, затем оказалась повержена дружина вооруженных сил Великобритании — 4:1, а в поединке за третье место дзюдоисты БФСО «Динамо» одолели атлетов из Чехии — 3:2. Первое место заняла команда полиции Японии, второе — МВД России.

Белорусскую команды на турнире представляли Сергей Новиков, Александр Марудов, Сергей Ждан, Николай Барковский, Алексей Степаньков, Андрей Казусенок, Юрий Рыбак, Александр Казакевич и Александр Озолин.

На татами в «ВТБ-Арене» вышли представители сборных силовых структур России, Австрии, Великобритании, Германии, Литвы, Чехии и Японии. В составе каждой команды выступили пять участников в весовых категориях: до 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

В XI Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвященном памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, приняли участие 14 команд. Данные соревнования проводятся с 2007 года, белорусские дзюдоисты становились третьими также в 2009 и 2013 годах.