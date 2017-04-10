Две золотые награды выиграла белорусская команда по женской борьбе на турнире в Болгарии
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две золотые награды выиграла белорусская команда по борьбе на международном турнире в болгарском Русе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории до 53 кг Ванесса Колодинская в полуфинале была сильнее Роксаны Засиной из Польши — 3:1. В решающем поединке белоруска смогла победить Жулдуз Эшимову из Казахстана — 2:0.
Вторую золотую медаль завоевала Екатерина Гончар (весовая категория 55 кг), которая на старте соревнований победила турчанку Нурай Карадаг, далее белоруска оказалась сильнее болгарки Елены Николовой. В финале в упорной борьбе с хозяйкой турнира Биляной Дубовой, при равном счете 14:14, арбитры по качеству проведенных технических действий присудили победу Екатерине Гончар. Она принесла в копилку белорусской команды вторую медаль высшей пробы.
В соревнованиях по женской борьбе в болгарском Русе приняли участие 115 спортсменок из 24 стран мира.
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