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10 апреля 2017, 8:33 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские борцы-вольники завоевали 6 медалей на международном турнире в Болгарии

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Российские борцы-вольники завоевали шесть медалей на международном турнире по спортивной борьбе «Дан Колов и Никола Петров».

Российские <nobr>борцы-вольники</nobr> завоевали шесть медалей на международном турнире по спортивной борьбе Дан Колов и <span class=error>Никола</span> <span class=error>Петров</span>. Увеличить
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По итогам турнира у россиян три золотые медали, которые завоевали Джамал Отарсултанов (весовая категория до 61 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг) и Кахабер Хубежты (до 74 кг), серебро Шамиля Кудиямагомедова (до 86 кг) и бронзовые медали Зелимхана Абакарова (до 61 кг) и Анзора Уришева (до 97 кг).

Турнир проходил в Русе (Болгария).
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