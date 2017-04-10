Российские борцы-вольники завоевали 6 медалей на международном турнире в Болгарии
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Российские борцы-вольники завоевали шесть медалей на международном турнире по спортивной борьбе «Дан Колов и Никола Петров».
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По итогам турнира у россиян три золотые медали, которые завоевали Джамал Отарсултанов (весовая категория до 61 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг) и Кахабер Хубежты (до 74 кг), серебро Шамиля Кудиямагомедова (до 86 кг) и бронзовые медали Зелимхана Абакарова (до 61 кг) и Анзора Уришева (до 97 кг).
Турнир проходил в Русе (Болгария).
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