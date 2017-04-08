Турнир по қазақ күресі прошел в Астане

В этом году в соревнованиях участвовали не только военнослужащие, но и представители силовых структур и правоохранительных органов республики. Более 20 палуанов боролись за путевку в финал республиканского турнира по қазақ күресі «Қазақстан Барысы». В итоге 1 место занял Еламан Ергалиев из центрального спортивного клуба армии, второе — Олжас Шынкеев из Нацгвардии, третье место у Алибека Зекенова из службы государственной охраны.



Расул Меирманов, начальник ЦСКА МО РК:

— Уровень очень сильный. В этом году участвует чемпион мира — Ергалиев Еламан, а также военнослужащие региональных командований «Восток», «Юг» сильно подготовлены и с государственной охраны Президента очень сильные борцы.