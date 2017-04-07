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7 апреля 2017, 15:52 | Летние: Борьба | ТАСС

Определен состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы в Варшаве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы в Варшаве, первом официальном старте европейского календаря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

У мужчин в весовой категории до 60 кг выступит призер турнира серии «Большого шлема» в Токио 2016 года Роберт Мшвидобадзе; в 66 кг — чемпион Европы — 2015 Камал Хан- Магомедов, в 73 кг — победитель «Гран-при» — 2017 Денис Ярцев и Муса Могушков; в 81 кг — Аслан Лаппинагов и Алан Хубецов; в 90 кг — Хусен Халмурзаев; в весовой категории 100 кг — обладатель двух серебряных и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, победитель «Большого шлема» в Токио-2016 Кирилл Денисов, а также Казбек Занкишиев.

Женскую сборную представят следующие спортсменки: 48 кг — Ирина Долгова и Мария Персидская, 52 кг — Алеся Кузнецова; 57 кг — Анастасия Конкина и Ирина Заблудина; в 63 кг — Екатерина Валькова и Дарья Давыдова; в 78 кг — Антонина Шмелева; свыше 78 кг — Ксения Чибисова.

Командный турнир пройдет в последний день чемпионата, 23 апреля. За сборную России в нем также выступят Анзаур Арданов и Абдула Абдулжалилов (66 кг), Уали Куржев (73), Денис Калинин (81), Михаил Игольников и Станислав Ретинский (90), Андрей Волков и Ренат Саидов (свыше 90) — у мужчин, Наталья Кузютина и Юлия Казарина (Рыжова) (52), Дарья Межецкая и Наталия Голомидова (57), Камила Бадурова (63), Валентина Мальцева и Алена Прокопенко (70), Александра Бабинцева (свыше 70) — у женщин.

В первые три дня турнира (с 20 по 22 апреля) определятся призеры в индивидуальном турнире среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях. Золото чемпионата принесет спортсмену 700 рейтинговых очков, серебро — 490, бронза — 350. Российская сборная будет представлена на польском татами ведущими спортсменами в личном турнире и обеими командами в турнире «стенка на стенку».

В прошлом году чемпионат Европы принимала российская Казань, где россияне завоевали четыре награды в личном турнире — чемпионом Европы стал будущий победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев (81 кг), бронзовыми призерами стали Арсен Галстян (66), Юлия Рыжова (52) и Екатерина Валькова (63). В командном турнире россияне завоевали серебро как у мужчин, так и у женщин.
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