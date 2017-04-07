Борцы Власов, Абачараев и Чакветадзе лидируют в рейтинге UWW
Объединённый мир борьбы обновил рейтинг в
греко-римской борьбе.
Трое россиян занимают первые места в своих весовых категориях — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов (до 75 кг), чемпион мира Рамазан Абачараев (до 80 кг) и олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85 кг).
До 75 кг
1. Роман Власов (Россия).
2. Марк Мадсен (Дания).
3. Кьон Ву Ким (Южная Корея).
До 80 кг
1. Рамазан Абачараев (Россия).
2. Петер Бачи (Венгрия).
3. Зураби Датунашвили (Грузия).
До 85 кг
1. Давит Чакветадзе (Россия).
2. Жан Беленюк (Украина).
3. Виктор Лоринц (Венгрия).
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