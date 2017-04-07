Борцы Власов, Абачараев и Чакветадзе лидируют в рейтинге UWW

Трое россиян занимают первые места в своих весовых категориях — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов (до 75 кг), чемпион мира Рамазан Абачараев (до 80 кг) и олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85 кг).



Греко-римская борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы

До 75 кг

1. Роман Власов (Россия).

2. Марк Мадсен (Дания).

3. Кьон Ву Ким (Южная Корея).



До 80 кг

1. Рамазан Абачараев (Россия).

2. Петер Бачи (Венгрия).

3. Зураби Датунашвили (Грузия).

До 85 кг

1. Давит Чакветадзе (Россия).

2. Жан Беленюк (Украина).

3. Виктор Лоринц (Венгрия).