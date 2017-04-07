Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29349411/
7 апреля 2017, 13:28 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Борцы Власов, Абачараев и Чакветадзе лидируют в рейтинге UWW

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг в греко-римской борьбе.

Трое россиян занимают первые места в своих весовых категориях — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Власов (до 75 кг), чемпион мира Рамазан Абачараев (до 80 кг) и олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85 кг).

Греко-римская борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 75 кг
1. Роман Власов (Россия).
2. Марк Мадсен (Дания).
3. Кьон Ву Ким (Южная Корея).

До 80 кг
1. Рамазан Абачараев (Россия).
2. Петер Бачи (Венгрия).
3. Зураби Датунашвили (Грузия).

До 85 кг
1. Давит Чакветадзе (Россия).
2. Жан Беленюк (Украина).
3. Виктор Лоринц (Венгрия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!