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7 апреля 2017, 9:54 | Летние: Борьба | Sports.kz

Восемь казахстанок — в мировом рейтинге женской борьбы

United World Wrestling опубликовал обновленный рейтинг представительниц женской борьбы, сообщает Sports.kz.

United World Wrestling опубликовал обновленный рейтинг представительниц женской борьбы сообщает Sports.kz. Увеличить
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В мировом рейтинге — восемь спортсменок из Казахстана.

48 кг
Жулдыз Эшимова — 10-е место.

55 кг
Айым Абдильдина — 13-я
Марина Седнева — 20-я.

60 кг
Аяулым Касымова — 5-я.

63 кг
Екатерина Ларионова — 8-я.

69 кг
Эльмира Сыздыкова — 7-я.

75 кг
Гюзель Манюрова — 2-я
Гульмарал Еркебаева — 16-я.

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