Восемь казахстанок — в мировом рейтинге женской борьбы
United World Wrestling опубликовал обновленный рейтинг представительниц женской борьбы, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В мировом рейтинге — восемь спортсменок из Казахстана.
48 кг
Жулдыз Эшимова — 10-е место.
55 кг
Айым Абдильдина — 13-я
Марина Седнева — 20-я.
60 кг
Аяулым Касымова — 5-я.
63 кг
Екатерина Ларионова — 8-я.
69 кг
Эльмира Сыздыкова — 7-я.
75 кг
Гюзель Манюрова — 2-я
Гульмарал Еркебаева — 16-я.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter