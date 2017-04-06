Борец Ахмедов горд, что его золото ОИ-2008 легло в общую копилку спортивной славы России

В четверг пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW) объявила о присуждении Ахмедову золотой медали Игр-2008 после аннулирования результатов представителя Узбекистана Артура Таймазова.

«То, что произошло, для меня стало полной неожиданностью, — рассказал Ахмедов. — Я горжусь, что олимпийское золото легло в копилку спортивной славы нашей страны, стало частью большой истории дагестанской борьбы, но это никак не относится к моим личным амбициям. Для меня как для спортсмена это безусловно огромная честь, но все-таки есть некоторое чувство неловкости. Все мы — единая борцовская семья, славная своей дружбой».

Ахмедов подчеркнул, что произошедшее никак не должно повлиять на его отношения с Таймазовым. «Мы еще с юниорских лет поддерживаем хорошие отношения с Артуром, это титулованный, заслуженный борец с большой буквы. И я всегда чувствовал как с его стороны, так и со стороны всего его народа братское отношение», — подчеркнул Ахмедов.

Бахтияр Ахмедов завершил спортивную карьеру в 2012 году.