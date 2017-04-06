Борец Ахмедов горд, что его золото ОИ-2008 легло в общую копилку спортивной славы России
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов гордится тем, что медаль Олимпийских игр в Пекине легла в общую копилку спортивной славы России. Об этом Ахмедов рассказал ТАСС.
В четверг
«То, что произошло, для меня стало полной неожиданностью, — рассказал Ахмедов. — Я горжусь, что олимпийское золото легло в копилку спортивной славы нашей страны, стало частью большой истории дагестанской борьбы, но это никак не относится к моим личным амбициям. Для меня как для спортсмена это безусловно огромная честь, но
Ахмедов подчеркнул, что произошедшее никак не должно повлиять на его отношения с Таймазовым. «Мы еще с юниорских лет поддерживаем хорошие отношения с Артуром, это титулованный, заслуженный борец с большой буквы. И я всегда чувствовал как с его стороны, так и со стороны всего его народа братское отношение», — подчеркнул Ахмедов.
Бахтияр Ахмедов завершил спортивную карьеру в 2012 году.
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