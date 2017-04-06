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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29340903/
6 апреля 2017, 18:23 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Борец Хасан Бароев дисквалифицирован на 2 года за допинг

Объединённый мир борьбы отстранил на два года россиянина Хасана Бароева от любой деятельности, связанной с борьбой, сообщает официальный сайт организации.

Объединённый мир борьбы отстранил на два года россиянина <span class=error>Хасана</span> <span class=error>Бароева</span> от любой деятельности связанной с борьбой сообщает официальный сайт организации. Увеличить
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Такое решение было принято после того, как перепроверка его допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат.

Напомним, что в середине ноября Международный олимпийский комитет, на основании положительного результата перепроверки пробы Бароева на анаболический стероид туринабол, лишил его серебряной медали Игр 2008 года в Пекине.

Спортсмен уже завершил карьеру.
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