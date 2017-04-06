Борец Хасан Бароев дисквалифицирован на 2 года за допинг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое решение было принято после того, как перепроверка его допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат.



Напомним, что в середине ноября Международный олимпийский комитет, на основании положительного результата перепроверки пробы Бароева на анаболический стероид туринабол, лишил его серебряной медали Игр 2008 года в Пекине.



Спортсмен уже завершил карьеру.