Борец Хасан Бароев дисквалифицирован на 2 года за допинг
Объединённый мир борьбы отстранил на два года россиянина Хасана Бароева от любой деятельности, связанной с борьбой, сообщает официальный сайт организации.
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Такое решение было принято после того, как перепроверка его
Напомним, что в середине ноября Международный олимпийский комитет, на основании положительного результата перепроверки пробы Бароева на анаболический стероид туринабол, лишил его серебряной медали Игр 2008 года в Пекине.
Спортсмен уже завершил карьеру.
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