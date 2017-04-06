Борец РФ Ахмедов объявлен чемпионом ОИ-2008 вместо дисквалифицированного Таймазова
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Объединенный мир борьбы (UWW) объявил россиянина Бахтияра Ахмедова победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 120 кг вместо дисквалифицированного Артура Таймазова из Узбекистана, сообщается на официальном сайте организации.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таймазов на Играх в Пекине победил Ахмедова в финале соревнований в категории до 120 кг. В среду Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Таймазова золотой медали Олимпиады-2008 после перепроверки
Серебряным призером в данной весовой категории объявлен представлявший на Играх-2008 Словакию Давид Мусульбес, бронзовым — кубинец Дисней Родригес Валера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter