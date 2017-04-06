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6 апреля 2017, 17:52 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Борец РФ Ахмедов объявлен чемпионом ОИ-2008 вместо дисквалифицированного Таймазова

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Объединенный мир борьбы (UWW) объявил россиянина Бахтияра Ахмедова победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 120 кг вместо дисквалифицированного Артура Таймазова из Узбекистана, сообщается на официальном сайте организации.

Борец РФ Ахмедов объявлен чемпионом ОИ-2008 вместо дисквалифицированного Таймазова - Фото Увеличить
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Таймазов на Играх в Пекине победил Ахмедова в финале соревнований в категории до 120 кг. В среду Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Таймазова золотой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб.

Серебряным призером в данной весовой категории объявлен представлявший на Играх-2008 Словакию Давид Мусульбес, бронзовым — кубинец Дисней Родригес Валера.
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