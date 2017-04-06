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6 апреля 2017, 15:51 | Летние: Борьба | Sports.kz

Казахстанская дзюдоистка потеряла сознание в самолете

В Курумоче сняли с летевшего из Москвы в Алматы самолета потерявшую сознание пассажирку, сообщает Volga.news со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Максима Ворошилова.

В <span class=error>Курумоче</span> сняли с летевшего из Москвы в <span class=error>Алматы</span> самолета потерявшую сознание пассажирку сообщает Volga.<span class=error>news</span> со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Максима <span class=error>Ворошилова</span>. Увеличить
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В четверг, 6 апреля, в 06:30, в международном аэропорту Курумоч произвел вынужденную посадку летевший рейсом Москва — Алматы самолет Airbus A320, на борту которого было 147 пассажиров. Причина экстренной посадки — ухудшение состояния здоровья 17-летней пассажирки.

Девушка — спортсменка по дзюдо возвращалась с командой с соревнований. Как пояснил тренер дзюдоистки, она получила на соревнованиях травму шеи и головы и потеряла сознание в полете.

В аэропорт была вызвана бригада «скорой помощи», которая доставила девушку в больницу им. Середавина.

Самолет продолжил прерванный полёт.

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