Казахстанская дзюдоистка потеряла сознание в самолете

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В четверг, 6 апреля, в 06:30, в международном аэропорту Курумоч произвел вынужденную посадку летевший рейсом Москва — Алматы самолет Airbus A320, на борту которого было 147 пассажиров. Причина экстренной посадки — ухудшение состояния здоровья 17-летней пассажирки.



Девушка — спортсменка по дзюдо возвращалась с командой с соревнований. Как пояснил тренер дзюдоистки, она получила на соревнованиях травму шеи и головы и потеряла сознание в полете.



В аэропорт была вызвана бригада «скорой помощи», которая доставила девушку в больницу им. Середавина.



Самолет продолжил прерванный полёт.