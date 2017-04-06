Казахстанская дзюдоистка потеряла сознание в самолете
В Курумоче сняли с летевшего из Москвы в Алматы самолета потерявшую сознание пассажирку, сообщает Volga.news со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Максима Ворошилова.
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В четверг, 6 апреля, в 06:30, в международном аэропорту Курумоч произвел вынужденную посадку летевший рейсом Москва — Алматы самолет Airbus A320, на борту которого было 147 пассажиров. Причина экстренной посадки — ухудшение состояния здоровья 17-летней пассажирки.
Девушка — спортсменка по дзюдо возвращалась с командой с соревнований. Как пояснил тренер дзюдоистки, она получила на соревнованиях травму шеи и головы и потеряла сознание в полете.
В аэропорт была вызвана бригада «скорой помощи», которая доставила девушку в больницу им. Середавина.
Самолет продолжил прерванный полёт.
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