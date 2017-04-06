Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW

Россияне лидируют в четырёх весовых категориях. Первые места занимают олимпийские чемпионы Сослан Рамонов (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебряный призёр Игр-2016 Аниуар Гедуев (до 74 кг), а также чемпион мира Магомед Курбаналиев (до 70 кг).



Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы

До 65 кг

1. Сослан Рамонов (Россия).

2. Тогрул Асгаров (Азербайджан).

3. Франк Чамизо (Италия)



До 70 кг

1. Магомед Курбаналиев (Россия).

2. Мустафа Хосейнхани (Иран).

3. Исраил Касумов (Россия).

До 74 кг

1. Аниуар Гедуев (Россия).

2. Джабраил Хасанов (Азербайджан).

3. Джордан Барроуз (США).



До 86 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия).

2. Хассан Яздани (Иран).

3. Даурен Куруглиев (Россия).