Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29337265/
6 апреля 2017, 14:10 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW

Объединённый мир борьбы обновил рейтинг борцов вольного стиля по итогам марта.

Россияне лидируют в четырёх весовых категориях. Первые места занимают олимпийские чемпионы Сослан Рамонов (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебряный призёр Игр-2016 Аниуар Гедуев (до 74 кг), а также чемпион мира Магомед Курбаналиев (до 70 кг).

Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 65 кг
1. Сослан Рамонов (Россия).
2. Тогрул Асгаров (Азербайджан).
3. Франк Чамизо (Италия)

До 70 кг
1. Магомед Курбаналиев (Россия).
2. Мустафа Хосейнхани (Иран).
3. Исраил Касумов (Россия).

До 74 кг
1. Аниуар Гедуев (Россия).
2. Джабраил Хасанов (Азербайджан).
3. Джордан Барроуз (США).

До 86 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Россия).
2. Хассан Яздани (Иран).
3. Даурен Куруглиев (Россия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Мамиашвили: КМ по женской борьбе пройдет в Чувашии в конце года и будет разведен с КР

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Кубок мира по женской борьбе в 2017 году планируется провести в Чебоксарах в декабре, турнир не будет совмещен с открытым Кубком России, который в последние годы проводится в столице Чувашии, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!