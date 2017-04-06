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6 апреля 2017, 13:45 | Летние: Борьба | ТАСС

Ящер «Дзюдан» стал талисманом екатеринбургского этапа «Большого шлема» по дзюдо

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Организаторы екатеринбургского этапа международного турнира по дзюдо «Большой шлем» представили официальный талисман соревнований — ящера по имени «Дзюдан». Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

«При выборе талисмана мы хотели учесть наши региональные особенности. Мы долго выбирали, кто может представить Екатеринбург — соболь, лось, олень и другие. Но в итоге выбрали ящера, потому что этот бажовский персонаж несет в себе не только ассоциации с природой, но и с культурным миром Урала», — рассказал координатор дирекции соревнований Иван Манжаров.

Турнир пройдет 20—21 мая.
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