Ящер «Дзюдан» стал талисманом екатеринбургского этапа «Большого шлема» по дзюдо
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Организаторы екатеринбургского этапа международного турнира по дзюдо «Большой шлем» представили официальный талисман соревнований — ящера по имени «Дзюдан». Об этом сообщает
пресс-служба Федерации дзюдо России.
«При выборе талисмана мы хотели учесть наши региональные особенности. Мы долго выбирали, кто может представить Екатеринбург — соболь, лось, олень и другие. Но в итоге выбрали ящера, потому что этот бажовский персонаж несет в себе не только ассоциации с природой, но и с культурным миром Урала», — рассказал координатор дирекции соревнований Иван Манжаров.
Турнир пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter