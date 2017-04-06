Ящер «Дзюдан» стал талисманом екатеринбургского этапа «Большого шлема» по дзюдо

«При выборе талисмана мы хотели учесть наши региональные особенности. Мы долго выбирали, кто может представить Екатеринбург — соболь, лось, олень и другие. Но в итоге выбрали ящера, потому что этот бажовский персонаж несет в себе не только ассоциации с природой, но и с культурным миром Урала», — рассказал координатор дирекции соревнований Иван Манжаров.

Турнир пройдет 20—21 мая .