Дзюдоистка Марина Слуцкая победила на Гран-при Тбилиси

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В ходе турнира белоруска одолела литовскую спортсменку Сандру Яблонските, уже на третьей минуте поединка заработав оценку «иппон» (чистая победа). В полуфинале Марине Слуцкой понадобилось всего две минуты, чтобы оказаться сильнее Элене Кебадзе из Грузии. Намного упорнее прошел поединок в финале против Марии Суэлен Алтеман (Бразилия). Белоруска смогла заработать оценку «вазари», что и обеспечило ей успех.

Золотая медаль Марии Слуцкой не первая награда для белорусской команды на Гран-при Тбилиси. Ранее Дарья Скрыпник в категории до 52 кг заняла третье место.

Не смогли подняться на пьедестал почета в столице Грузии Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Даниэла Казаной, завершившие выступления после стартовых поединков на турнире.