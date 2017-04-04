Дзюдоистка Марина Слуцкая победила на Гран-при Тбилиси
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая, выступающая в категории свыше 78 кг, победила на престижном турнире
Гран-при Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В ходе турнира белоруска одолела литовскую спортсменку Сандру Яблонските, уже на третьей минуте поединка заработав оценку «иппон» (чистая победа). В полуфинале Марине Слуцкой понадобилось всего две минуты, чтобы оказаться сильнее Элене Кебадзе из Грузии. Намного упорнее прошел поединок в финале против Марии Суэлен Алтеман (Бразилия). Белоруска смогла заработать оценку «вазари», что и обеспечило ей успех.
Золотая медаль Марии Слуцкой не первая награда для белорусской команды на
Не смогли подняться на пьедестал почета в столице Грузии Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Даниэла Казаной, завершившие выступления после стартовых поединков на турнире.
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