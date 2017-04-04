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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29305166/
4 апреля 2017, 9:54 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Дзюдоистка Марина Слуцкая победила на Гран-при Тбилиси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая, выступающая в категории свыше 78 кг, победила на престижном турнире Гран-при Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>4 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусская <span class=error>дзюдоистка</span> Марина <span class=error>Слуцкая</span> выступающая в категории свыше 78 кг победила на престижном турнире <nobr>Гран-при </nobr>Тбилиси сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В ходе турнира белоруска одолела литовскую спортсменку Сандру Яблонските, уже на третьей минуте поединка заработав оценку «иппон» (чистая победа). В полуфинале Марине Слуцкой понадобилось всего две минуты, чтобы оказаться сильнее Элене Кебадзе из Грузии. Намного упорнее прошел поединок в финале против Марии Суэлен Алтеман (Бразилия). Белоруска смогла заработать оценку «вазари», что и обеспечило ей успех.

Золотая медаль Марии Слуцкой не первая награда для белорусской команды на Гран-при Тбилиси. Ранее Дарья Скрыпник в категории до 52 кг заняла третье место.

Не смогли подняться на пьедестал почета в столице Грузии Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Даниэла Казаной, завершившие выступления после стартовых поединков на турнире.

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