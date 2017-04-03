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https://sport.mail.ru/news/wrestling/29295842/
3 апреля 2017, 15:41 | Летние: Борьба | УНИАН

Сборная Украины по дзюдо завоевала полный комплект наград на Гран-при Тбилиси

В столице Грузии завершился престижный международный турнир по дзюдо Гран-при Тбилиси, где сборная Украины завоевала четыре награды — золото, 2 серебра и бронзу, сообщает Xsport.

В столице Грузии завершился престижный международный турнир по дзюдо <nobr>Гран-при </nobr>Тбилиси где сборная Украины завоевала четыре награды — золото 2 серебра и бронзу сообщает Xsport. Увеличить
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Анастасия Турчин завоевала золотую награду в категории свыше 78 кг. В финале украинка победила французскую дзюдоистку Саме Хаве Камара. Причем решающий бросок, получивший оценку вадза-ари, Турчин провела за 15 секунд до завершения схватки. Как результат, 100:0 в пользу украинки. Любопытно, что в начале февраля Анастасия завоевала серебряную медаль на аналогичном турнире в Болгарии.

В свою очередь, Станислав Бондаренко вышел в финал весовой категории свыше 100 кг. Его соперником был хозяин соревнований Адам Окруашвили. Грузин сумел уложить украинца на лопатки, провести удержание и заработать оценку иппон. В итоге схватка закончилась со счетом 110:0 в пользу Окруашвили, который взял золото, а Бондаренко — серебро.

В весовой категории до 48 килограмм Марина Черняк дошла до финала, где уступила Стефанни Кайаме. После проведенного захвата за несколько секунд до конца схватки бразильянке было присуждено ваза-ари, которое предрешило исход схватки.

А Светлана Яремка, выступающая в категории свыше 78 кг, проиграла в четвертьфинале грузинке Елене Кебадзе. Однако затем наша дзюдоистка победила двух литовок в утешительной сетке — Сандру Яблонските (110:0) и Санту Пакените (100:0).

Турнир в Тбилиси проходил с 31 марта по 2 апреля.

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