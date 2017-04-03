Борцы Приангарья завоевали восемь медалей на первенстве Сибири
Спортсмены Приангарья завоевали восемь медалей на первенстве СФО по вольной борьбе.
Спортсмены Иркутской области завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей 15−16 лет, которое
Золотые медали завоевали Федор Балтуев в весовой категории 50 кг и Александр Балтуев в весовой категории 54 кг. Серебряными призерами первенства Сибири стали Владимир Иванов (весовая категория 42 кг), Рамазан Камалутдинов (46 кг) и Василий Огдонов (63 кг). Бронзовые медали выиграли Андрей Тапхаров (весовая категория 42 кг), Артем Шавелков (категория 63 кг) и Геннадий Михеев (76 кг).
Все победители и призеры Иркутской области вошли в сборную команду Сибирского федерального округа для участия в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдет с 8 по 12 мая в Иркутске.
Три золотые медали на первенстве СФО завоевали борцы из республики Тыва Угер Сагды (весовая категория 42 кг),
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