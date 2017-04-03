Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в Венгрии
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в венгерском Сомбатхее, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день турнира на третью ступень пьедестала почета поднялся представитель белорусской команды по
Ранее золотую медаль в Сомбатхее в категории до 55 кг завоевала Ирина Курочкина. На счету белорусской команды также две серебряные награды: представитель вольной борьбы Виталий Песняк (125 кг), лишь в финале уступил сопернику из Грузии Гено Петриашвили, Наталья Ланько (75 кг) в решающем поединке не смогла сломить сопротивление Жанетт Немет из Венгрии.
Кроме Тимура Бердыева, бронзовые награды молодежного чемпионата Европы до 23-х лет завоевали Екатерина Пичковская (53 кг) и Надежда Драгунова (60 кг).
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