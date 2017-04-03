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3 апреля 2017, 10:30 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в Венгрии

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в венгерском Сомбатхее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира на третью ступень пьедестала почета поднялся представитель белорусской команды по греко-римской борьбе Тимур Бердыев (весовая категория до 75 кг). Для бронзового призера старт соревнований сложился удачно. По основной сетке Тимур Бердыев дошел до полуфинала, победив Ларса Айсберга из Швеции — 11:2, болгарина Росиана Дермирански — 13:3. В полуфинале он уступил Антонио Каменьясевичу из Хорватии — 2:5, а в упорной схватке за третье место победил Павла Молнара из Украины.

Ранее золотую медаль в Сомбатхее в категории до 55 кг завоевала Ирина Курочкина. На счету белорусской команды также две серебряные награды: представитель вольной борьбы Виталий Песняк (125 кг), лишь в финале уступил сопернику из Грузии Гено Петриашвили, Наталья Ланько (75 кг) в решающем поединке не смогла сломить сопротивление Жанетт Немет из Венгрии.

Кроме Тимура Бердыева, бронзовые награды молодежного чемпионата Европы до 23-х лет завоевали Екатерина Пичковская (53 кг) и Надежда Драгунова (60 кг).

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Белорус Виталий Песняк завоевал серебро на молодежном ЧЕ в Венгрии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Песняк завоевал серебряную награду на молодежном чемпионате Европы до 23-х лет по вольной борьбе, который проходит в венгерском Сомбатхей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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