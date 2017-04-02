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2 апреля 2017, 19:49 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские дзюдоисты завоевали три медали в третий день этапа Гран-при в Тбилиси

Российские дзюдоисты завоевали два золота и серебро в третий заключительный день этапа Гран-при, который проходил в Тбилиси.

Золото в категории до 100 кг России принес Казбек Занкишиев. В категории до 90 кг россиянин Станислав Ретинский в финале победил своего соотечественника Михаила Игольникова.

По итогам турнира сборная России завоевала три золотых, две серебряных и пять бронзовых наград, став второй в медальном зачете. Первое место заняла команда Бразилии, в активе которой три золота, три серебра и четыре бронзы.
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