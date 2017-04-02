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2 апреля 2017, 15:45 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Мамиашвили: КМ по женской борьбе пройдет в Чувашии в конце года и будет разведен с КР

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Кубок мира по женской борьбе в 2017 году планируется провести в Чебоксарах в декабре, турнир не будет совмещен с открытым Кубком России, который в последние годы проводится в столице Чувашии, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили в пятницу заявил «Р-Спорт», что Россия подала заявку на проведение Кубка мира по женской борьбе 2017 года. Позднее источник в ФСБР сообщил «Р-Спорт», что России является единственным кандидатом на организацию турнира.

Первый вице-президент ФСБР и член исполкома UWW-Europe Георгий Брюсов в ноябре прошлого года заявил, что Объединенный мир борьбы (UWW) предложил провести Кубок мира по женской борьбе в 2017 году в России. В качестве места проведения рассматривался Южно-Сахалинск. Изначально турнир был запланирован на март 2017 года, но потом было решено его перенести из-за отсутствия претендентов на организацию. Чебоксары 9—10 декабря 2016 года принимали открытый Кубок России, победителями и призерами которого стали представители пяти стран.

«Кубок мира по женской борьбе планируется провести в Чебоксарах в конце года, — сказал в телефонном разговоре Мамиашвили — И мы будем проводить его практически одновременно с открытым Кубком России, с разницей примерно в один день, в сопоставимые сроки, предварительно, в декабре. Но ни в коем случае не в рамках одного турнира».

«Завтра у меня запланирована встреча с министром спорта Чувашии (Сергеем Шелтуковым), и мы пройдемся по всем основным вопросам, — добавил собеседник агентства. — По организационным, финансовым и прочимаспектам проведения соревнований».

Ранее женский Кубок мира проходил в России дважды: в 2007 году в Красноярске (совместно с Кубком мира среди мужчин) и в 2015 году в Санкт-Петербурге.
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