Таов: Две золотые медали будут хорошим результатом для российских дзюдоистов на ЧЕ
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Две награды высшего достоинства на чемпионате Европы по дзюдо можно будет считать позитивным результатом для мужской сборной России, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Хасанби Таов.
Чемпионат Европы пройдет в Варшаве в период с 20 по 23 апреля. Мужская сборная России будет представлена девятью участниками.
«О составе команды на чемпионат Европы пока говорить преждевременно — спортсменам еще предстоят выступления в ряде турниров, — сказал в телефонном разговоре Таов. — В соревновании в Польше примут участие сильнейшие на сегодняшний день наши борцы, и если мы завоюем две золотые медали и несколько,
«Пока окончательное решение по составу сборной России не принято. Мы во многом при принятии решения будем исходить из результатов выступления ребят на последних стартах», — продолжил тренер команды.
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