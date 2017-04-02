Таов: Две золотые медали будут хорошим результатом для российских дзюдоистов на ЧЕ

Чемпионат Европы пройдет в Варшаве в период с 20 по 23 апреля. Мужская сборная России будет представлена девятью участниками.

«О составе команды на чемпионат Европы пока говорить преждевременно — спортсменам еще предстоят выступления в ряде турниров, — сказал в телефонном разговоре Таов. — В соревновании в Польше примут участие сильнейшие на сегодняшний день наши борцы, и если мы завоюем две золотые медали и несколько, три-четыре, награды другого достоинства, то я посчитаю это очень хорошим результатом».

«Пока окончательное решение по составу сборной России не принято. Мы во многом при принятии решения будем исходить из результатов выступления ребят на последних стартах», — продолжил тренер команды.