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2 апреля 2017, 13:01 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Модосян: Борец Лебедев перейдет в новую весовую категорию — до 61 кг

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктор Лебедев в новом четырехлетнем цикле будет выступать в новой весовой категории — до 61 килограмма, сообщил агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсмена Владимир Модосян.

Лебедев — уроженец Якутии, чемпион мира 2010 и 2011 годов в весовой категории до 55 килограммов, бронзовый призер чемпионата мира-2015, четвертьфиналист Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Виктор сейчас восстанавливается после неудачи на Олимпийских играх, он очень расстроен, что ему не удалось выиграть медаль в Рио-де-Жанейро, — сказал в телефонном разговоре Модосян. — Он очень переживает из-за неудачи, но о завершении карьеры речи не идет. Виктора во всем поддерживает руководство республики Саха-Якутия, его преданные болельщики, и он готов сделать все, чтобы оправдать их надежды. В новом олимпийском цикле он сменит весовую категорию и будет выступать в весе до 61 килограмма».

«Вопрос об участии Виктора в (июньском) чемпионате России пока открыт», — добавил собеседник агентства.

Чемпионат страны по вольной борьбе в июне пройдет в Назрани, сроки проведения соревнования будут определены позже.
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