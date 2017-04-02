Модосян: Борец Лебедев перейдет в новую весовую категорию — до 61 кг
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктор Лебедев в новом четырехлетнем цикле будет выступать в новой весовой категории — до 61 килограмма, сообщил агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсмена Владимир Модосян.
Лебедев — уроженец Якутии, чемпион мира 2010 и 2011 годов в весовой категории до 55 килограммов, бронзовый призер чемпионата мира-2015, четвертьфиналист Олимпийских игр 2016 года в
«Виктор сейчас восстанавливается после неудачи на Олимпийских играх, он очень расстроен, что ему не удалось выиграть медаль в
«Вопрос об участии Виктора в (июньском) чемпионате России пока открыт», — добавил собеседник агентства.
Чемпионат страны по вольной борьбе в июне пройдет в Назрани, сроки проведения соревнования будут определены позже.
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