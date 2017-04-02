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2 апреля 2017, 10:51 | Летние: Борьба | Sports.kz

В Алматы стартовал турнир по греко-римской борьбе Даулета Турлыханова

В Алматы, в спорткомплексе «Достык», стартовал традиционный XVIII республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2000−2002 года рождения на призы ЗМС СССР, ЗТ РК Даулета Турлыханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление физкультуры и спорта.

В <span class=error>Алматы</span> в спорткомплексе <span class=error>Достык</span> стартовал традиционный XVIII республиканский турнир по <nobr>греко-римской</nobr> борьбе среди юношей 2000−2002 года рождения на призы <span class=error>ЗМС</span> СССР ЗТ РК <span class=error>Даулета</span> Турлыханова. Об этом передает <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на городское управление физкультуры и спорта. Увеличить
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На церемонии открытия присутствовали родные, близкие и друзья виновника торжества, а также советский борец классического стиля, Олимпийский чемпион — 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР Жаксылык Ушкемпиров, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе Камандар Маджидов, руководитель управления физической культуры и спорта г. Алматы Абил Донбаев и многие другие. Все они поприветствовали юных участников теплыми словами и пожелали им больших успехов.

«Турнир набирает с каждым годом все больше популярности не только в нашей стране, но и за ее пределами. Нас радует то, что в нем участвуют одни молодые и перспективные спортсмены. Уровень турнира очень хороший. Здесь собралось немало зрителей и это говорит о том, что спорт в нашей стране развивается, в том числе и борьба. Пусть турнир Даулета Турлыханова растет с каждым годом!» — сказал Арыстан Мухамедиулы, приветствую участников соревнований.

В турнире участие принимают 28 команд и более 250 спортсменов из разных областей Казахстана, городов Астаны и Алматы, а также из Таджикистана. Среди них представители спортивных школ Даулета Турлыханова, Жаксылыка Ушкемпирова, Болата Турлыханова, Хаиса Аккалиева, учреждения «Жас — Сункар», ДЮСШ Казалинского района, ПСК «Даулет-Жаркент» (Алматинская обл.).

«Мы проводим этот турнир уже 18 раз благодаря моим родным и друзьям. Хочу поблагодарить и всех, а также организационный комитет. Все проходит на высшем уровне. Такие турниры надо часто проводить, чтобы выявить сильнейших. Именно такие соревнования способствуют развитию нашей молодежи. Борьба — один из любимых видов спорта всего нашего народа, но, к сожалению, в последнее время мы не можем похвастаться результатами наших молодых спортсменов. Предстоит очень много работы и надо все время развиваться», — отметил Даулет Турлыханов.

Соревнования проходят в соответствии с правилами и положениями (UWW) по десяти весовым категориям. Победители и призеры получат медали и дипломы соответствующих степеней, а также ценные призы. Кроме того, все спортсмены получат сертификаты участника.

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