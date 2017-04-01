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1 апреля 2017, 22:04 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Локьяев завоевал серебро в весе до 59 кг на молодёжном ЧЕ по борьбе

Россиянин Жамболат Локьяев завоевал серебро в весовой категории до 59 кг на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках молодёжного первенства Европы по спортивной борьбе в Венгрии.

В финале он проиграл азербайджанцу Мураду Маммадову.

Спортивная борьба. Первенство Европы среди молодёжи. Сомбатхей, Венгрия
Греко-римская борьба. До 59 кг

1. Мурад Маммадов (Азербайджан).
2. Жамболат Локьяев (Россия).
3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва).

До 71 кг

1. Исламбек Дадов (Азербайджан).
2. Рамаз Зоидзе (Грузия).
3. Артур Политаев (Украина) и Роберт Фрицш (Венгрия)…
8. Адлет Тюлюбаев (Россия).

До 80 кг

1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция).
2. Гела Болквадзе (Грузия).
3. Эльтун Вазидзаде (Азербайджан) и Андрей Антонюк (Украина)…
13. Азамат Хакулов (Россия).

До 98 кг

1. Орхан Нуриев (Азербайджан).
2. Матти Коусманен (Финляндия).
3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия).
5. Александр Головин (Россия).
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