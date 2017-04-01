Локьяев завоевал серебро в весе до 59 кг на молодёжном ЧЕ по борьбе

В финале он проиграл азербайджанцу Мураду Маммадову.



Спортивная борьба. Первенство Европы среди молодёжи. Сомбатхей, Венгрия

Греко-римская борьба. До 59 кг



1. Мурад Маммадов (Азербайджан).

2. Жамболат Локьяев (Россия).

3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва).



До 71 кг



1. Исламбек Дадов (Азербайджан).

2. Рамаз Зоидзе (Грузия).

3. Артур Политаев (Украина) и Роберт Фрицш (Венгрия)…

8. Адлет Тюлюбаев (Россия).



До 80 кг



1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция).

2. Гела Болквадзе (Грузия).

3. Эльтун Вазидзаде (Азербайджан) и Андрей Антонюк (Украина)…

13. Азамат Хакулов (Россия).



До 98 кг



1. Орхан Нуриев (Азербайджан).

2. Матти Коусманен (Финляндия).

3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия).

5. Александр Головин (Россия).