Локьяев завоевал серебро в весе до 59 кг на молодёжном ЧЕ по борьбе
Россиянин Жамболат Локьяев завоевал серебро в весовой категории до 59 кг на соревнованиях по
греко-римской борьбе в рамках молодёжного первенства Европы по спортивной борьбе в Венгрии.
В финале он проиграл азербайджанцу Мураду Маммадову.
Спортивная борьба. Первенство Европы среди молодёжи. Сомбатхей, Венгрия
1. Мурад Маммадов (Азербайджан).
2. Жамболат Локьяев (Россия).
3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Юстас Петравичус (Литва).
До 71 кг
1. Исламбек Дадов (Азербайджан).
2. Рамаз Зоидзе (Грузия).
3. Артур Политаев (Украина) и Роберт Фрицш (Венгрия)…
8. Адлет Тюлюбаев (Россия).
До 80 кг
1. Алекс Бюрберг Киссидис (Швеция).
2. Гела Болквадзе (Грузия).
3. Эльтун Вазидзаде (Азербайджан) и Андрей Антонюк (Украина)…
13. Азамат Хакулов (Россия).
До 98 кг
1. Орхан Нуриев (Азербайджан).
2. Матти Коусманен (Финляндия).
3. Фатих Баской (Турция) и Мухамет Север (Германия).
5. Александр Головин (Россия).
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