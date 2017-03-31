Заблудина выиграла этап Гран-при по дзюдо в Тбилиси в весе до 57 кг

В финале Ирина одолела бразильянку Рафаэлу Сильву, которая стала обладательницей серебра, а бронзовые награды достались ещё одной представительнице России Наталье Голомидовой и голландке Маргарет Бергстра. Также бронзовые медали завоевали россияне Ислам Яшуев в весе до 60 кг, Якуб Шамилов в весе до 66 кг, а также Мария Персидская в категории до 48 кг.



Дзюдо. Этап Гран-при. Тбилиси, Грузия

Мужчины. До 60 кг



1. Лухуми Чкхвимиани (Грузия).

2. Амиран Папинашвили (Грузия).

3. Фелипе Пелим (Бразилия) и Ислам Яшуев (Россия).

5. Альберт Огузов (Россия).



До 66 кг



1. Лаша Гиунашвили (Грузия).

2. Тумурхулег Давадорж (Монголия).

3. Чарльз Чибана (Бразилия) и Якуб Шамилов (Россия).



Женщины. До 48 кг



1. Штефани Кояма (Бразилия).

2. Марина Черняк (Украина).

3. Мелани Клеман (Франция) и Мария Персидская (Россия)…

9. Анастасия Павленко (Россия).



До 52 кг



1. Амандин Бушар (Франция).

2. Эрика Миранда (Бразилия).

3. Жоана Рамос (Португалия) и Дарья Скрыпник (Беларусь).



До 57 кг



1. Ирина Заблудина (Россия).

2. Рафаэла Сильва (Бразилия).

3. Наталья Голомидова (Россия) и Маргарет Бергстра (Нидерланды).