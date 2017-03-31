Заблудина выиграла этап Гран-при по дзюдо в Тбилиси в весе до 57 кг
Россиянка Ирина Заблудина одержала победу в весовой категории до 57 кг на этапе
Гран-при по дзюдо в Грузии.
В финале Ирина одолела бразильянку Рафаэлу Сильву, которая стала обладательницей серебра, а бронзовые награды достались ещё одной представительнице России Наталье Голомидовой и голландке Маргарет Бергстра. Также бронзовые медали завоевали россияне Ислам Яшуев в весе до 60 кг, Якуб Шамилов в весе до 66 кг, а также Мария Персидская в категории до 48 кг.
Дзюдо. Этап
Мужчины. До 60 кг
1. Лухуми Чкхвимиани (Грузия).
2. Амиран Папинашвили (Грузия).
3. Фелипе Пелим (Бразилия) и Ислам Яшуев (Россия).
5. Альберт Огузов (Россия).
До 66 кг
1. Лаша Гиунашвили (Грузия).
2. Тумурхулег Давадорж (Монголия).
3. Чарльз Чибана (Бразилия) и Якуб Шамилов (Россия).
Женщины. До 48 кг
1. Штефани Кояма (Бразилия).
2. Марина Черняк (Украина).
3. Мелани Клеман (Франция) и Мария Персидская (Россия)…
9. Анастасия Павленко (Россия).
До 52 кг
1. Амандин Бушар (Франция).
2. Эрика Миранда (Бразилия).
3. Жоана Рамос (Португалия) и Дарья Скрыпник (Беларусь).
До 57 кг
1. Ирина Заблудина (Россия).
2. Рафаэла Сильва (Бразилия).
3. Наталья Голомидова (Россия) и Маргарет Бергстра (Нидерланды).
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