Заявка России на проведение женского КМ-2017 по борьбе является единственной

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили в пятницу заявил «Р-Спорт», что Россия подала заявку на проведение Кубка мира по женской борьбе 2017 года.

«Первоначально Объединенный мир борьбы (UWW) планировал провести Кубок мира в марте, — рассказал собеседник агентства. — Но поскольку руководству UWW не удалось найти желающих взять на себя обязательства по организации соревнований, то Россия пошла навстречу UWW и подала заявку на проведение, чтобы такой серьезный турнир все же состоялся. И после проведения консультаций с руководством министерства спорта России и региона была предложена кандидатура Чебоксар. Соревнование пройдет в конце года, в ноябре или декабре, точные даты станут известны позже».