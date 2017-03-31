Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29264804/
31 марта 2017, 9:33 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белоруска Ирина Курочкина завоевала золото на молодежном ЧЕ по борьбе

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) по борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В венгерском городе Сомбатхей Ирина <span class=error>Курочкина</span> (весовая категория до 55 кг) начала выступление с квалификации в которой была сильнее соперницы из Азербайджана <span class=error>Солмаз</span> Хашимзада -10:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В венгерском городе Сомбатхей Ирина Курочкина (весовая категория до 55 кг) начала выступление с квалификации, в которой была сильнее соперницы из Азербайджана Солмаз Хашимзада -10:0. В четвертьфинале белоруске ничего не смогла противопоставить Беляна Живкова Дудова из Болгарии — 10:0. Непростым выдался полуфинальный поединок для будущей победительницы с Рамоной Галамбош из Венгрии, Ирина Курочкина добилась победы — 9:2. В финале белоруске противостояла Бедиха Гюн из Турции. Поединок получился упорным, соперницы не столь много атаковали, но Ирина Курочкина смогла провести несколько приемов, которые помогли ей завоевать золотую медаль — 5:1.

Ранее белоруска становилась серебряным призером молодежного чемпионата Европы в 2015 году в польском Валжбихе, а также взрослого континентального форума в 2016-м в Риге, где в финале уступила лишь сильной спортсменке из Швеции Софие Маттссон.

Бронзовую медаль на чемпионате Европы в Венгрии в копилку белорусской команды принесла Надежда Драгунова, которая в категории до 60 кг, потерпев поражение на старте от Анастасии Ничита из Молдовы, затем одержала две победы: над Гамзе Нур Адакан из Турции (5:0) и Викторией Ивановой Бобевой из Болгарии (5:4). Ранее в Сомбатхее серебряную медаль в вольной борьбе в категории 125 кг завоевал белорус Виталий Песняк.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе продолжится сегодня розыгрышем наград у женщин в четырех весовых категориях. 1 и 2 апреля выявят сильнейших борцы греко-римского стиля.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Белорус Виталий Песняк завоевал серебро на молодежном ЧЕ в Венгрии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Песняк завоевал серебряную награду на молодежном чемпионате Европы до 23-х лет по вольной борьбе, который проходит в венгерском Сомбатхей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе