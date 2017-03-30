Белорус Виталий Песняк завоевал серебро на молодежном ЧЕ в Венгрии
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Песняк завоевал серебряную награду на молодежном чемпионате Европы до 23-х лет по вольной борьбе, который проходит в венгерском Сомбатхей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В квалификации в категории 125 кг белорус победил Томаса Сооса из Словакии — 12:1, в ½ финала он был сильнее Камила Томаша Кошчолека — 10:0. Лишь в финале Виталий Песняк уступил Гено Петриашвили из Грузии — 0:10.
В борьбе за бронзовые награды в вольной борьбе представители белорусской команды Сурхо Рашитханов (70 кг) и Андрей Карпач (74 кг) заняли пятые места, оказавшись слабее оппонентов в борьбе за бронзовые награды.
Молодежный чемпионат Европы продолжится выступлением у женщин 30 и 31 марта. Представители
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