Рашидов победил в весе до 61 кг на молодёжном ЧЕ по вольной борьбе в Венгрии

В весе до 70 кг серебряную награду завоевал Заурбек Сидаков. Бронза в активе Арсена-Али Мусалалиева в весе до 86 кг и Казбека Хубулова в весе до 125 кг.



Вольная борьба. Первенство Европы среди молодёжи. Сомбатхей, Венгрия



Весовая категория до 61 кг

1. Гаджимурад Рашидов (Россия).

2. Седат Оздемир (Турция).

3. Шота Партенадзе (Грузия).

3. Али Рахимзаде (Азербайджан).



Весовая категория до 70 кг

1. Гаджимурад Омаров (Азербайджан).

2. Заурбек Сидаков (Россия).

3. Василий Михайлов (Беларусь).

3. Мирза Схулухия (Грузия).



Весовая категория до 86 кг

1. Мурат Эртук (Турция).

2. Бендегуз Тот (Венгрия).

3. Канан Алиев (Азербайджан).

3. Арсен-Али Мусалалиев (Россия).



Весовая категория до 125 кг

1. Гено Петриашвили (Грузия).

2. Виталий Пясняк (Беларусь).

3. Казбек Хубублов (Россия).

3. Камил Томаш Кочиолек (Польша).