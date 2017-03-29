Российские борцы завоевали три медали в первый день молодёжного ЧЕ в Венгрии
В Сомбатхее (Венгрия) стартовало молодёжное первенство Европы по спортивной борьбе.
В первый день соревнований российские борцы вольного стиля завоевали два серебра (Азамат Тускаев и Георгий Гогаев) и одну бронзу (Имам Аджиев).
Вольная борьба. Молодёжное первенство Европы. Сомбатхей
До 57 кг
1. Сулейман Атли (Турция).
2. Азамат Тускаев (Россия).
3. Андрей Яценко (Украина) и Иван Замфиров (Молдова).
До 65 кг
1. Теймур Маммадов (Азербайджан).
2. Хайдар Явуз (Турция).
3. Имам Аджиев (Россия) и Иверико Джулакидзе (Грузия).
До 97 кг
1. Гиви Мачарашвили (Грузия).
2. Георгий Гогаев (Россия).
3. Геннадий Кудинович (Германия) и Мурази Мчедлидзе (Украина).
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