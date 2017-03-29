Российские борцы завоевали три медали в первый день молодёжного ЧЕ в Венгрии

В первый день соревнований российские борцы вольного стиля завоевали два серебра (Азамат Тускаев и Георгий Гогаев) и одну бронзу (Имам Аджиев).



Вольная борьба. Молодёжное первенство Европы. Сомбатхей

До 57 кг

1. Сулейман Атли (Турция).

2. Азамат Тускаев (Россия).

3. Андрей Яценко (Украина) и Иван Замфиров (Молдова).

До 65 кг

1. Теймур Маммадов (Азербайджан).

2. Хайдар Явуз (Турция).

3. Имам Аджиев (Россия) и Иверико Джулакидзе (Грузия).

До 97 кг

1. Гиви Мачарашвили (Грузия).

2. Георгий Гогаев (Россия).

3. Геннадий Кудинович (Германия) и Мурази Мчедлидзе (Украина).