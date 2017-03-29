«Kazsport» покажет Гран-при по дзюдо в Тбилиси
С 31 марта по 2 апреля в столице Грузии пройдет
Гран-при по дзюдо, в котором примут участие 38 стран.
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Казахстан на соревнованиях будут представлять 19 спортсменов — 13 мужчин и 5 девушек.
«Kazsport» покажет 3 соревновательных дня в эфире.
Список казахстанских участников:
1. Женисбек Жаксыбек (60 кг)
2. Абылайхан Шаратов (60 кг)
3. Меиржан Калтаев (66 кг)
4. Абілхайыр Мауленин (66 кг)
5. Жансай Смагулов (73 кг)
6. Бекадил Шаймерденов (73 кг)
7. Азиз Кал? аманулы (81 кг)
8. Адилет Миссин (81 кг)
9. Даулетхан Жакыпов (90 кг)
10. Сунгат Закарияев (90 кг)
11. Виктор Демьяненко (-100 кг)
12. Максат Исагабылов (-100 кг)
13. Еламан Ергалиев (+100 кг)
14. Гульдана Алмуханбетова (52 кг)
15. Камшат Карасайкызы (52 кг)
16. Анна Казюлина (57 кг)
17. Сымбат Торен (63 кг)
18. Назгуль Кубашева (63 кг)
19. Жанар? аш? ын (70 кг).
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