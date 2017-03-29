Организаторы рассказали о призовом фонде «Казахстан Барысы-2017» и другие подробности масштабного турнира

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— Вы знаете, что число семь знаковое для казахского народа. Спасибо нашим партнерам за поддержку. Казах куресi долгое время был в тени других видов борьбы, но, я думаю, сумел занять свое достойное место. Среди нововведений нового розыгрыша турнира выделю что мы предоставляем два места для победителей турнира «Аскер Барысы», — поделился президент Федерации Казахстана по казах куресi Арман Шураев.

Масштабный турнир будет состоять из четырех этапов: сельский, районный, областной и финал. В решающую часть выйдут 34 спортсмена. Все они будут проверены на допинг.

Будет допущен к турниру и отлученный в прошлом году от финала Мухит Турсынов: победитель «Казахстан Барысы-2014» был дисквалифицирован из-за судейского скандала. По информации организаторов, борец был отлучен только от финала, и в этом году принять участие в отборе сможет, если изъявит такое желание.

«Последние годы мы очень жестко относимся к допингу. У нас «Принцип нулевой терпимости. Был случай когда в позапрошлом году дисквалифицировали несколько борцов. В прошлом году у нас были подозрения, но, буквально в последние дни мы получили ответ от WADA. Выяснилось, что уровень тех препаратов, которые принимали наши борцы были ниже установленной нормы. И мы допустили их к участию к соревнованию.».

Также президент Федерации рассказал, что в начале сентября пройдет международный турнир «Алем Барысы. Примут участие борцы из 50 стран мира.

«Все участники наших турниров проходят через жесткий допинг контроль. Даже наши победители “Казахстан Барысы” не получают призовые пока не придут результаты их анализов из WADA. В прошлом году наш турнир проходит в начале июля, а ответ пришел в конце года, в декабре. И все наши победители ждали пока мы не получим ответ. Если бы он был положительным, то нам пришлось бы объявить, что мы дисквалифицируем победителя. Но такого еще не было, и я надеюсь, не будет».

Что касается призового фонда, то Шураев сообщил, что он не будет меньше прошлогоднего. По его словам, чемпион состязания в прошлом году получил 25 миллионов тенге (около 100 тысяч долларов) и ключи от квартиры в Астане.

Добавим, что финал нынешнего турнира пройдет на «Барыс Арене». Спортивный объект рассчитан на 12 тысяч посадочных мест. В прежние годы состязание проходило на арене республиканского велотрека «Сарыарка» (10 тысяч мест) и в спортивном комплексе «Даулет» (три тысячи).

«Трибуны “Барыс Арены” намного ближе будут находится к ковру, чем в велотреке. И любителей борьбы сможет посетить событие больше. Посадочных мест на спортивном объекте на две тысячи больше», — поделился Шураев.

По словам Шураева, в 2018 году в Астане завершится строительство Дворца единоборств, и национальный турнир может пройти уже там.

Напомним, республиканский турнир «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами состязания становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.