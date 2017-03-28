Россия передала Вьетнаму спортивную экипировку для занятий самбо

«Для дальнейшего развития, проведения тренировок и участия ассоциации в соревнованиях Международная федерация самбо предоставила ей на безвозмездной основе 50 комплектов спортивной экипировки: куртки, шорты, борцовки и пять комплектов судейской формы», — сообщил на церемонии передачи формы посол РФ в СРВ Константин Внуков.

Дипломат напомнил, что самбо — это единоборство, разработанное в 1920−40 годы в Советском союзе как массовый вид спорта и система подготовки сотрудников правоохранительных органов. «Сегодня самбо развивается в 120 странах мира, в том числе и во Вьетнаме. Несмотря на то, что Ассоциация самбо Вьетнама — достаточно молодая организация, ее воспитанники показывают неплохие результаты: на Азиатских пляжных играх в Дананге летом 2016 года вьетнамская сборная заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали», — подчеркнул посол.

Он обратил внимание, что российско-вьетнамское взаимодействие в сфере спорта осуществляется на основе межведомственного меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, подписанного в ноябре 2014 года, а также меморандума о расширении сотрудничества в области паралимпийского спорта, подписанного в мае 2015 года. Примером успешной работы в этом направлении является участие в 2016 году вьетнамской делегации в шестых Международных спортивных играх Дети Азии в Якутске, а также участие российской команды в первом Международном чемпионате по традиционным видам вьетнамских боевых искусств в Хошимине. Посол сообщил, что в июле этого года во Владивостоке пройдут ежегодные Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К участию приглашается спортивная команда Вьетнама в составе 56 человек, расходы по пребыванию которой в РФ возьмет на себя принимающая сторона.

В ответном слове начальник Главного управления спорта Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Выонг Бить Тханг поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь в развитии спорта в СРВ. Россия, по его словам, на протяжении многих лет оказывает содействие в подготовке вьетнамских спортсменов, а также направляет своих специалистов в СРВ для обмена опытом, что способствует успешному развитию вьетнамского спорта.