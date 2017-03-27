В Щучинске стартовал чемпионат РК по вольной и женской борьбе
В Щучинске Акмолинской области состоялось торжественное открытие чемпионата РК по вольной борьбе среди юношей и девушек 2000−2001 годов рождения. Соревнования продлятся три дня, передает корреспондент BNews.kz.
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Сегодня, по информации директора Школы высшего спортивного мастерства Акмолинской области Аяна Шокенова, на соревнования съехались порядка четырехсот юношей; заезд девушек ожидается завтра. Участники — из разных регионов Казахстана: Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской,
«Соревнования являются отборочными к чемпионатам Азии и мира», — отметил Шокенов.
Почетный гость — заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Хаджимурад Гацалов.
«Здесь много перспективных ребят, с характером и амбициями. Нужно, чтобы тренеры как следует работали с молодыми борцами, руководство области поддерживало. В вашей стране многое делается для развития молодежного спорта. Но, не могу не сказать: в Казахстане есть такая тенденция, когда результат показывают, в основном, юноши. У более взрослых есть вопросы, которые нужно решать. Я сегодня здесь, чтобы поддержать борьбу; ваши спортсмены заслуживают того, чтобы золото чемпионатов, олимпийские медали были в Казахстане», — сказал Гацалов.
Поддержать участников приехали руководитель национальной сборной команды по вольной борьбе Адильхан Омирзаков, замруководителя управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, заместитель акима г. Щучинска Адлет Ахметов.
Напомним, организаторы соревнований — министерство по делам спорта и физической культуры РК, федерация
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