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27 марта 2017, 15:00 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Четыре награды завоевали белорусские борцы на международном турнире в Венгрии

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре награды завоевали белорусские атлеты на международном турнире Polyak Imre Memorial по греко-римской борьбе в венгерском Сомбатхее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее захватывающей получилась борьба в категории до 98 кг, где в финале встретились два представителя белорусской команды Александр Грабовик и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Джавид Гамзатов. Менее титулованный атлет смог одержать уверенную победу — 4:0 и завоевать золотую медаль турнира. Джавид Гамзатов стал серебряным призером. Второе место в категории до 75 кг занял Казбек Килов, который в финале уступил представителю Венгрии Томашу Леринцу — 0:2.

Бронзовый призер первых Европейских игр в Баку Виктор Сосуновский в категории до 80 кг уверенно дошел до полуфинала соревнований, где уступил американцу Джордану Спиллеру. В поединке за третье место он был сильнее Николоза Киласови из Грузии. Другой представитель белорусской команды Сослан Дауров (66 кг) не смог взойти на пьедестал почета, уступив в схватке за третье место Кацухиро Кавасе из Японии.

27 марта в Сомбатхее стартует молодежный чемпионат Европы (U-23) по вольной, женской и греко-римской борьбе. Сборная Беларуси заявила на турнир 23 атлета.

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