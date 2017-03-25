Две россиянки стали победительницами в заключительный день КМ по самбо в Москве
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Спортсменки сборной России завоевали две золотые медали в завершающий день Кубка мира — мемориала Анатолия Харлампиева по самбо, который прошел в Москве.
Соревнования проводились в России
В субботу победительницами турнира стали Елена Бондарева (весовая категория до 48 килограммов) и Софья Кабулова (64). Серебряные медали завоевали Ольга Вицина (56), Маргарита Гурциева (72) и Анна Балашова (свыше 80 кг).
По итогам двух дней соревнований на счету женской сборной России 4 награды высшего достоинства, 4 серебряные медали и 1 бронзовая.
Первые места в Кубке мира 25 марта также заняли Лаура Фурнье (Франция, 56), Нино Одзелашвили (Грузия, 72) и Элен Кебадзе (Грузия, +80).
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