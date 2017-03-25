Российские самбисты выиграли семь золотых медалей во второй день КМ в Москве
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Представители мужских сборных России по спортивному и боевому самбо первенствовали в семи весовых категориях в заключительный день Кубка мира — мемориала Анатолия Харлампиева, завершившегося в Москве.
Соревнования проводились в Москве
Побед в спортивном самбо 25 марта добились Андрей Кубарьков (весовая категория до 52 килограммов), Роман Токарев (74), Сергей Рябов (90) и Артем Осипенко (100+). Серебряная медаль — у Мгера Аджемяна (62). По итогам двух дней соревнований отечественные самбисты завоевали шесть наград высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую.
Первое место в воскресенье также занял Бегли Меретгельдиев (Туркменистан, до 62 кг).
В боевом самбо победителями турнира стали россияне Родион Асканаков (52), Александр Туровский (90) и Паша Хархачаев (100+). Третье место занял Владимир Петров (62). Сборная России по боевому самбо на Кубке мира в Москве стала обладателем шести золотых медалей, одной серебряной награды и одной бронзовой.
Первые места в воскресенье также заняли Самвел Бадалян (Армения, 62) и Илья Хадкевич (Белоруссия, 74).
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