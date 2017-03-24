FIAS проведет эксперимент по сокращению числа весовых категорий в самбо

В настоящее время в каждом виде самбо существует девять весовых категорий. Члены исполкома FIAS приняли решение, что в нынешнем году представители стран-членов FIAS проведут в тестовом режиме соревнования в новых категориях.

«Мы претендуем на включение в олимпийскую семью, а значит назрел вопрос и о весовых категориях, — пояснил в ходе заседания исполкома президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев. — Мы сравнили дзюдо, спортивную борьбу и самбо. Попробуем оставить 7 или 8 категорий».