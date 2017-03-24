FIAS проведет эксперимент по сокращению числа весовых категорий в самбо
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международная федерация самбо (FIAS) пошла на эксперимент по сокращению числа весовых категорий. Данный вопрос был поднят на исполкоме организации, завершившемся в Москве.
В настоящее время в каждом виде самбо существует девять весовых категорий. Члены исполкома FIAS приняли решение, что в нынешнем году представители
«Мы претендуем на включение в олимпийскую семью, а значит назрел вопрос и о весовых категориях, — пояснил в ходе заседания исполкома президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев. — Мы сравнили дзюдо, спортивную борьбу и самбо. Попробуем оставить 7 или 8 категорий».
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