Противостояние России и Ирана — главный борцовский эпос современности. И Кубок мира — единственный шанс для них сразиться «стенка на стенку» в сильнейших составах. До турнира в иранском Абадане россияне пять раз брали трофей в новом веке. Столько же титулов было у Ирана, причем все были добыты начиная с 2010 года. В этот раз жребий свел главных соперников в одной группе.

Мингиян Семенов, Артем Сурков и Роман Власов вывели сборную Россию вперед — 3:2, но по техническим баллам, а они учитываются при равном количестве побед, у иранцев было преимущество. Против возможной математики убедительно выступил олимпийский чемпион Давит Чакветадзе, одержав досрочную победу двумя амплитудными бросками. А финальную точку поставил бронзовый призер Рио-2016 тяжеловес Сергей Семенов — 5:3.

«Турнир в Иране — особое испытание даже для олимпийских чемпионов. Здесь болеют как нигде, атмосфера всегда накалена до предела. Песни, шум, барабаны — такого давления нет даже на футболе. В таких условиях побеждают на характере. Поэтому победа над Ираном у них дома вызывает особую гордость», — рассказал главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

Но испытания для сборной России только начинались. Азербайджан отказался считать матч России и Ирана досрочным финалом и дал нашей команде настоящий бой. Финал также завершился со счетом 5:3, и вновь Сергей Семенов зафиксировал командную победу в последней схватке.

— Бороться в такой обстановке, даже когда болеют против тебя, — огромное удовольствие. Это была не просто борьба — это была битва гладиаторов! Все у нас герои, но особенно выделю Сергея Семенова. Когда после финальной схватки Серега сошел с ковра, то просто упал без сил. Давно не видел таким счастливым нашего главного тренера. Мурманыч сказал, что выиграть Кубок мира было и его мечтой, и его целью, — рассказал двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, выигравший на Кубке мира все свои схватки.

БИТВА ХЭШТЕГОВ

Самую красивую победу в финале одержал Артем Сурков, разгромивший соперника за полторы минуты. Он стал самым результативным из россиян на турнире, и одним из немногих участников Кубка, кому удалось провести приемы в стойке во всех схватках. Дело в том, что после Олимпиады-2016 Объединенный мир борьбы (UWW) отменил обязательный партер за пассивность. Судьба схватки сейчас решается в стойке. Новые правила раскололи мир борьбы на два лагеря. Артем Сурков поддержал изменения, запустив в начале года в инстаграме хэштег #ХочешьПартерПереведи. «Борьба в стойке — моя стихия. Мне нравятся новые правила, но если партер вернут, то ничего страшного в этом не будет», — отметил Артем Сурков. Хэштегом #ВернемПартер ответил на изменения Роман Власов. «Надо побеждать по любым правилам, и мы будем к этому готовы. Но большинство эффектных бросков, за которые любят борьбу, проводится из партера», — объяснил позицию капитан сборной России.

Статистика Кубка мира говорит о том, что эксперимент не удался — бросков было объективно мало. «Мы настаиваем на возвращении партера, но окончательное решение за Бюро UWW», — уточнил глава технического комитета UWW, президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Решение о возвращении партера пока отложено, но уже на первенствах мира и Европы этого года среди юношей и юниоров UWW протестирует двухдневный формат соревнований со взвешиванием утром каждого дня. Для взрослых эти изменения могут вступить в силу с нового сезона.

НАЗРАНЬ И ВЛАДИМИР ПРИМУТ ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ

Накануне Кубка мира было принято решение о том, что чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет во Владимире, а по вольной — в Назрани. «Подготовка к турнирам на контроле у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и губернатора Владимирской области Светлана Орлова. Я убежден, что уровень организации будет соответствовать задачам и статусу чемпионатов», — отметил Михаил Мамиашвили. Он также рассказал, что в рамках турниров пройдут выездные заседания исполкома ФСБР. «Выслушаем представителей регионов, сколько они привлекли детей в секции, как занимаются продвижением борьбы, обсудим проблемы и начнем давать оценку качеству их работы», — рассказал президент ФСБР.

Одной из «примерных» является федерация Калининградской области. Только за март в регионе было открыто три новых зала борьбы. Один из них, в Калининграде стал базой для подготовки учителей физкультуры по программе «Борьбу — в школу!» Другой, в Зеленоградске, объединит воспитанников детского дома и мальчишек с окрестных районов. «Евгений Абарюс и Андрей Шумилин эффективно взаимодействуют с руководством области и спонсорами в интересах борьбы, выстроили системную работу на всех уровнях, начиная с детского спорта. Этот опыт необходимо тиражировать», — подчеркнул заместитель председателя Попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов.