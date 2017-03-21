Турнир по борьбе в Дагестане завершился очередной массовой дракой

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В располагающемся неподалеку от Махачкалы городе Каспийск, где базируется школа борьбы имени Курамагомеда Курамагомедова, во время турнира подростков произошла массовая драка болельщиков.

Происшествие случилось во время одной из схваток дня в результате «мелкой обиды», нанесенной одним борцом другому. Это не понравилось болельщикам оскорбленной стороны, и в результате между группами суппортеров случилось массовое столкновение.

Мгновенно начавшаяся словесная перепалка в течение нескольких минут переросла в потасовку, в которой приняли участие несколько десятков человек с обеих стороны. Чтобы остановить драку, в дело пришлось вступить преподавателям юных спортсменов.

После этого соревнования были остановлены, а ситуация попала в поле зрения МВД Дагестана, которое уже проводит по данному эпизоду проверку.

Об инциденте стало известно СМИ, так как видео, снятое одним из зрителей турнира, попало в интернет, получив широкое распространение.

Школа имени Курамагомеда Курамагомедова считается одной из элитных и уже успела воспитать достаточно много известных спортсменов, становившихся чемпионами мира и Европы по вольной борьбе. Среди воспитанников учебного заведения есть такие борцы, как Шамиль Кудиямагомедов, Гаджимурат Рашидов и Абдулрашид Садулаев.

В главном подразделении школы в Каспийске занимается более 300 учеников, а филиал школы располагается в селе Ириб Чародинского района, откуда родом сам Курамагомед Курамагомедов.

В Каспийске, население которого составляет более 100 тысяч жителей, расположенном в 14 км от столицы Дагестана Махачкалы, проводит свои домашние матчи на «Анжи-Арене» главный футбольный клуб республики «Анжи», выступающий в Российской футбольной Премьер-лиге.

Напомним, что это далеко не первое происшествие на турнирах по разным видам единоборств в Дагестане.

Совсем недавно, 11 марта, случился нашумевший эпизод, когда во время боя на турнире по смешанным единоборствам (ММА) между Владимиром Минеевым и местным бойцом Азизом Джуманиязовым также произошла массовая драка.

Тогда Джуманиязов, после падения на настил и контакта с ногой Минеева, не случайного, по мнению дагестанского бойца, лягнул соперника, на что тот ответил ударом кулаком в голову. Это и стало катализатором массовой драки между сторонниками бойцов.

В результате по итогам боя имело место разбирательство, и хотя спортсмены уладили конфликт, пожав в итоге друг другу руки еще на ринге, Джуманиязов был в итоге дисквалифцирован.

«В возникшей после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка, — написал Минеев. — Это никак не повлияло на моё отношение к ставшей уже в определенном смысле родной республике Дагестан и дагестанцам», — писал после в своем инстаграме Владимир Минеев.

Несколько позже появилась информация о еще одной массовой драке на бойцовском турнире. За день до любительского турнира по ММА в Дагестане, где случился инцидент между Джуманиязовым и Минеевым, происшествием был омрачен вечер боев Road to M-1 «Битва в Назрани», состоявшийся в Ингушетии.

Там проходили соревнования в формате противостояния ингушской и дагестанской команд. И тоже дело закончилось столкновением болельщиков.

После одного из поединков дагестанский спортсмен стянул с себя футболку, что не понравилось местным болельщикам. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку, которую пришлось останавливать сотрудникам полиции и лично главе Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурову, присутствовавшему в зале.

Интересно, что во всех трех случаях дело заканчивалось без каких-либо серьезных повреждений для участников столкновений. При этом последний эпизод по сравнению с драками на мероприятиях 10 и 11 марта выглядит практически безобидно.

Тенденция с постоянно завершающимися потасовками и драками турнирами по борьбе и ММА на Кавказе не может не настораживать.