Массовая драка произошла на турнире по борьбе в Каспийске

Согласно видеозаписи, опубликованной на канале «Регион Online» в Youtube, во время турнира группа болельщиков направилась к другой группе зрителей и спровоцировала массовую драку, которая продолжалась менее 30 секунд. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее массовая драка произошла во время боя Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова в рамках открытого чемпионата Дагестана по ММА. В результате конфликта спортсменов на ринг выскочили многочисленные зрители и устроили драку. Впоследствии Минеев и Джуманиязов принесли друг другу извинения и пожали руки. Результат боя был аннулирован, а сам Джуманиязов и команда бойца Dagestan fighters дисквалифицированы.