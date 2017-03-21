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21 марта 2017, 1:29 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Массовая драка произошла на турнире по борьбе в Каспийске

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт. Массовая драка случилась на соревнованиях по борьбе в Каспийске (Дагестан).

Согласно видеозаписи, опубликованной на канале «Регион Online» в Youtube, во время турнира группа болельщиков направилась к другой группе зрителей и спровоцировала массовую драку, которая продолжалась менее 30 секунд. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее массовая драка произошла во время боя Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова в рамках открытого чемпионата Дагестана по ММА. В результате конфликта спортсменов на ринг выскочили многочисленные зрители и устроили драку. Впоследствии Минеев и Джуманиязов принесли друг другу извинения и пожали руки. Результат боя был аннулирован, а сам Джуманиязов и команда бойца Dagestan fighters дисквалифицированы.
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