Стоп, сгонка! Как Объединенный мир борьбы меняет правила

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Борьба за зрителя

Как телеканалы бьются за рейтинги и доли, так и виды спорта стремятся завоевать аудиторию за счет повышения зрелищности. В НХЛ, например, увеличивают зону атаки и уменьшают щитки вратарей, в Формуле-1 каждые три года меняют технический регламент, в футболе борются с мелкими фолами, стремясь облегчить жизнь нападающим, а некоторые даже предлагают отменить офсайды, и так далее.

Борьба в этом плане не исключение. После того, как в феврале 2013 года Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении этого вида спорта из программы летних игр, Международная федерация вольной и греко-римской борьбы (UWW) в спешном порядке сменила президента. Вместо Рафаэля Мартинетти пришел Ненад Лалович.

Как потомственный дипломат, он быстро нашел точки соприкосновения со всеми чиновниками МОК и сам чуть позже вошел в его состав. Он был открыт к диалогу, всегда советовался с легендарными борцами, поэтому изменения, которые вводились в правила проведения соревнований четыре года назад, были всеми одобрены.

Тогда изменилось количество весовых категорий — на Олимпийских играх у «вольников» и «классиков» их стало по шесть, а на турнирах, которые проводились под эгидой UWW, — по восемь. Также изменению подверглись длительность поединков и система начисления оценок за технические действия. Все отнеслись к подобным переменам с энтузиазмом. Легенда отечественной греко-римской борьбы Александр Карелин положительно оценил действия Лаловича на посту президента федерации.

— Лалович — прекрасный дипломат, он знает несколько языков, а это очень важно для руководителя такого уровня. Правила борьбы в последнее время меняли до неузнаваемости, это отрицательно сказалось на популярности нашего вида спорта. Новые правила должны быть консервативны и действовать в течение длительного срока.

Что изменится на этот раз

После окончания Олимпийских игр в Рио, технический комитет федерации вновь вернулся к вопросу совершенствования правил. На этот раз, помимо повышения зрелищности, во главу угла ставились интересы спортсменов. UWW хочет добавить еще две весовые категории, чтобы увеличить количество участников и повысить плотность соревнований.

Идея проведения турниров в два дня обсуждалась еще четыре года назад, теперь она будет опробована на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет, который пройдет в Венгрии в конце марта — начале апреля. На второй день будут выноситься финальные поединки, что позволит борцам подходить к ним в лучшем физическом состоянии.

Отдельное внимание UWW обратила на проблему сгонки веса. Теперь борцы будут обязаны проходить процедуру взвешивания каждый день, чтобы подтвердить свою весовую категорию при допуске 2 килограмма максимум. Это приведет к тому, что спортсменам и их тренерам придется по-другому выстраивать тренировочные планы, чтобы держать вес и не прибегать к экстренной сгонке, которая сильно вредит здоровью.

Также технический комитет UWW планирует ввести наказание за пассивное ведение боя, и увеличить количество камер на соревнованиях. Об этих и других изменениях «Советский спорт» расспросил президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

— Те изменения, которые будут внесены, не являются радикальными. Основные вопросы, которые, к слову, до сих пор обсуждаются, — это изменение количества весовых категорий и второй — возвращение партера в греко-римскую борьбу. В конце месяца эти вопросы будут еще раз рассмотрены, и окончательные решения по ним будут выноситься после чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет), который пройдет в Венгрии.

Работа над этими изменениями ведется уже не первый день. Нашими основными задачами в этой ситуации являются: создание для спортсменов и тренеров условий, в которых наиболее подготовленные борцы смогут максимально проявить свои лучшие качества, минимизация влияния судей на ход поединков и чтобы любому, даже самому не искушенному в технических нюансах борьбы зрителю, были понятны оценки, которые определяются на ковре.

— Насколько сильно повлияют на соревнования новые правила по взвешиванию?

— Новые правила по взвешиванию, конечно, повлияют на ситуацию. Они вводятся для того, чтобы спортсмены тратили меньше энергии, сил и здоровья на сгонку веса. Борцы будут обязаны проходить процедуру взвешивания и в первый, и во второй день соревнований. Это приведет к тому, что спортсменам и тренерам теперь по-другому придется выстраивать подготовку и формировать весовой режим.

— Как оцените решение выносить финалы на второй день соревнований?

— Турниры теперь будут проходить в течение двух дней, — на второй выносятся финальные поединки. В этом шаге кроется много положительных моментов. Во-первых, улучшится информационное освещение, поскольку у СМИ будет больше времени и возможностей рассказать о борцах, которые вышли в финал. Во-вторых, спортсмены получат время на отдых и смогут подходить к решающим битвам в боевой форме, а сами финалы будут получаться более зрелищными. От этого выигрывают все.

— Как будут наказывать за пассивное ведение боя и что даст увеличение количества камер на соревнованиях?

— Что касается наказания за пассивное ведение боя, то здесь все просто. Спортсмен, который избегает активной борьбы, будет наказываться. Впрочем, по этому вопросу еще окончательного решения нет. Идет обсуждение — наказывать за пассивность двумя штрафными баллами или одним. Наша позиция — один балл, потому что оценка за техническое действие должна быть в любом случае выше, чем штраф за пассивность.

Увеличение камер и ракурсов съемки на соревнованиях, опять же, пойдет на пользу спортсменам. Чем больше возможностей получат судьи для моментального анализа неординарных ситуаций на ковре, которые в динамике не дают возможности принять правильное решение, тем проще будет выходить из сложных ситуаций.