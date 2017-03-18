Мамиашвили: Исполком ФСБР во время ЧР во Владимире проверит работу регионов
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Выездной исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) состоится в июне во время проведения чемпионата страны по греко-римской борьбе во Владимире, на заседании будет проведена ревизия работы ряда региональных федераций центральной части России, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Сроки проведения соревнований во Владимире будут определены позднее. Чемпионат страны по вольной борьбе также в июне пройдет в Ингушетии.
«Во время чемпионата России по
Собеседник агентства отметил, что подготовка к чемпионату страны в Назрани будет проведена на высоком уровне.
«Мы ожидаем интереснейшего чемпионата России по вольной борьбе, который пройдет в Ингушетии, — продолжил глава ФСБР. — Я вылетал в Ингушетию и встречался с главой республики
«Все вопросы подготовки под своим контролем держит глава оргкомитета
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