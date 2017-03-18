Мамиашвили: Исполком ФСБР во время ЧР во Владимире проверит работу регионов

Сроки проведения соревнований во Владимире будут определены позднее. Чемпионат страны по вольной борьбе также в июне пройдет в Ингушетии.

«Во время чемпионата России по греко-римской борьбе во Владимире будет проведен выездной исполком Федерации спортивной борьбы России, — сказал в телефонном разговоре Мамиашвили. — Мы выслушаем представителей региональных федераций, расположенных неподалеку от Владимира. Руководители организаций расскажут нам о качестве своей работы, о том, что они сумели сделать, сколько в школах работает тренеров, сколько привлечено детей для занятий борьбой, как они занимаются популяризацией нашего вида спорта. И потихонечку будем давать оценку их работы».

Собеседник агентства отметил, что подготовка к чемпионату страны в Назрани будет проведена на высоком уровне.

«Мы ожидаем интереснейшего чемпионата России по вольной борьбе, который пройдет в Ингушетии, — продолжил глава ФСБР. — Я вылетал в Ингушетию и встречался с главой республики Юнус-Беком Евкуровым, известным чемпионом Вахой Евлоевым и депутатом Госдумы, первым вице-президентом нашей федерации Алиханом Харсиевым. Провели рабочее совещание, обозначили основные цели и задачи. Обсудили все ключевые моменты — вопросы безопасности спортсменов, размещения, доставки, логистики».